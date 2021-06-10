Суд отправил в СИЗО блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило об аресте. Меру пресечения Хованскому избрали до 8-го августа. Сам он свою вину признал частично и просил суд о домашнем аресте.

Поводом для преследования стали жалобы двух граждан на песню Хованского о захвате заложников на Дубровке. По версии следствия, в них блогер «оправдывал теракт, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро». Хованский настаивает, что что исполнял эту песню только в прямом интернет-эфире. Того, кто выложил в интернет сохраненную видеозапись, сейчас тоже ищут правоохранители. Блогеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23-го октября 2002-го на мюзикле «Норд-Ост». Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали без малого тысячу зрителей, сотрудников центра и артистов. Они требовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в основном – от последствий примененного силовиками при штурме неизвестного усыпляющего газа.

На ютуб-канал Хованского к настоящему моменту подписаны 4,5 млн человек.