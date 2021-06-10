Глава ФБР заявил, что количество арестованных участников штурма Капитолия достигло пятисот человек

Кристофер Рей сказал об этом на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей. По его словам, события шестого января стали угрозой для членов Конгресса. Тогда сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства.

