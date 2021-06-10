Компания «Яндекс» рассматривает возможность купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса», пишет издание The bell

Оно ссылается на источники, сами компании заявили, что слухи не комментируют. В публикации говорится, что смысл этой сделки может быть в развитии проекта «Яндекс.Лавка». Это сервис доставки продуктов.
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