Хамовнический суд Москвы разделил имущество между артистами Петросяном и Степаненко поровну

Хамовнический суд Москвы, по сведениям ТАСС, разделил имущество между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко поровну.

Адвокат юмориста Сергей Жорин отказался от комментариев. Брак Петросяна и Степаненко был официально расторгнут судом еще в ноябре 2018 года. Совместное имущество оценивали в полтора миллиарда рублей.

