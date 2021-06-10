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21:32, 10 июня 2021

Хамовнический суд Москвы разделил имущество между артистами Петросяном и Степаненко поровну

Хамовнический суд Москвы, по сведениям ТАСС, разделил имущество между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко поровну.
Адвокат юмориста Сергей Жорин отказался от комментариев. Брак Петросяна и Степаненко был официально расторгнут судом еще в ноябре 2018 года. Совместное имущество оценивали в полтора миллиарда рублей.



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