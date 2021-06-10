Bloomberg: новые санкции ЕС против Белоруссии будут введены в отношении более 70 физлиц и 7 организаций

Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, призывающую применить к Белоруссии финансовые и секторальные санкции, отстранить от участия в любых международных мероприятиях, в том числе Олимпиады в Токио, а также отключить от международной банковской системы SWIFT. В документе утверждается, что Белоруссия совершила угон лайнера авиакомпании Ryanair, что в резолюции названо актом государственного терроризма. В результате посадки в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, были арестованы журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега.

