В Махачкале полиция пришла в квартиру, где нашла убежище девушка, бежавшая из Чечни из-за угрозы жизни и здоровью. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дагестанский журналист, редактор портала «Даптар. Женское пространство на Северном Кавказе», правозащитник и активист группы «Марем» Светлана Анохина.

«Сегодня днем в квартиру, где живет одна из наших сотрудниц, и куда мы размещаем женщин, нуждающихся в укрытии или в помощи, стали стучать. Пришел участковый вместе с еще одним сотрудником полиции. Подъехала я и наш адвокат, мы поняли, что они разыскивают девушку, бежавшую из Чечни из-за угрозы ее жизни и здоровью. Убегая, она оставила видео с просьбой не искать ее, не сообщать о ее местонахождении родне, закинула на сайт МВД. Но то ли не получила полиция эту запись, то ли они решили пренебречь ею, как часто случается, и все-таки ее подали в розыск. Когда я подходила к дому, я видела людей, по моему мнению, это чеченцы. По моей информации, сюда планируют послать вторую бригаду с тем, чтобы девушку забрать и препроводить ее в Чечню, потому что она позволила себе какие-то посты в интернете, то ли феминистической направленности, то ли атеистической. А что с такими людьми происходит в Чечне, мы знаем… Мы думаем обратиться к полиции или СК, чтобы девушку отсюда вывозить с адвокатами и охраной. Фактически мы в осаде сейчас: девушки, я адвокат и с нами сотрудник полиции, который возьмет объяснительную и уйдет», — сказала она.