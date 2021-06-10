Почти 70 человек пострадали за день протестов в столице Колумбии

Такие данные приводит мэрия, отмечается, что почти половина пострадавших – полицейские. С конца апреля в стране не утихают демонстрации против налоговой реформы. Правительство согласилось ее скорректировать, министр финансов подал в отставку, но беспорядки продолжаются, пострадали более двух тысяч человек, погибли не менее 50.