В Пресненском суде Москвы сегодня прошло предварительное заседание по иску фигуранток дела «Новое величие» к НТВ

Адвокат Ольга Карлова, представляющая интересы Анны Павликовой сказала газете «Коммерсантъ», что ее доверительница настаивает на выпуске нового сюжета, в котором будет опровергнуто каждое слово из прошлогоднего эфира. Он был посвящен вынесению приговора. Корреспондент утверждал, что во время обысков у Анны Павликовой и Марии Дубовик якобы нашли коктейли Молотова, ножи и патроны. В августе прошлого года 7 фигурантов были приговорены к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии. Сторона защиты заявила, что обвинение строилось на показаниях провокатора из спецслужб.
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