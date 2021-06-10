В Пресненском суде Москвы сегодня прошло предварительное заседание по иску фигуранток дела «Новое величие» к НТВ

Адвокат Ольга Карлова, представляющая интересы Анны Павликовой сказала газете «Коммерсантъ», что ее доверительница настаивает на выпуске нового сюжета, в котором будет опровергнуто каждое слово из прошлогоднего эфира. Он был посвящен вынесению приговора. Корреспондент утверждал, что во время обысков у Анны Павликовой и Марии Дубовик якобы нашли коктейли Молотова, ножи и патроны. В августе прошлого года 7 фигурантов были приговорены к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии. Сторона защиты заявила, что обвинение строилось на показаниях провокатора из спецслужб.