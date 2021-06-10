Суд в Москве сегодня оштрафовал на крупные суммы Facebook и Telegram

Мировой участок Таганского района обязал крупнейшую в мире соцсеть выплатить 17 миллионов рублей, а мессенджер, основанный Павлом Дуровым, 10 миллионов. Компаниям вменяют неудаление запрещенного контента. Под ним Роскомнадзор понимает, в том числе, призывы к участию в протестах в поддержку политика Алексея Навального.

