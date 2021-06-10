Российские власти усложнили передвижение по стране американским дипломатам

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума по открытой суше с США. Он действовал с 1992 года и, как напоминает издание РБК, снимал с дипломатов обеих стран ограничения на поездки. Они могли свободно посещать большую часть территории страны, если для этого не требовался особый допуск. Также от них не требовалось получать разрешения на поездки. О планах отказаться от этого меморандума российский МИД сообщал еще в апреле в качестве ответа на новые санкции США. В свою очередь, по информации телеканала CNN, в Белом доме надеются, что в Женеве президенты Джо Байден и Владимир Путин договорятся вернуть послов в Москву и Вашингтон.

