Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Европы в переговорах по контролю над вооружениями

По его словам, Франция не хочет возвращения к временам «холодной войны». Макрон подчеркнул, что ЕС – это не арена, на которой происходит соперничество других стран, а самостоятельный игрок. Об этом он сказал на конференции в Париже в преддверии саммитов Семерки и НАТО. Ожидается, что тема контроля над вооружениями будет затронута на предстоящей встрече лидеров России и США в Женеве.

