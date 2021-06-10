В МИДе Северной Македонии предупредили, что высылка дипломата страны из России ухудшит двусторонние отношения

Глава ведомства назвал этот шаг несправедливым. Ранее Северная Македония выслала российского дипломата вслед за рядом стран Европы, которые это сделали в знак солидарности с Чехией. Между Москвой и Прагой возник дипломатический конфликт из-за обвинений в причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.