Об этом сообщает агентство РИА Новости. Его задержали накануне по обвинению в оправдании терроризма. По данным СМИ, дело возбудили из-за песни, опубликованной на малоизвестном ютьюб-канале, где упоминался теракт на Дубровке.
Суд в Петербурге арестовал видеоблогера Юрия Хованского
Об этом сообщает агентство РИА Новости. Его задержали накануне по обвинению в оправдании терроризма. По данным СМИ, дело возбудили из-за песни, опубликованной на малоизвестном ютьюб-канале, где упоминался теракт на Дубровке.