Соавтор доклада, подготовленного по итогам проверки, Анна Боева написала в своем «Живом журнале», что опубликованные журналом «Холод» свидетельства систематических сексуальных отношений педагога со студентками не нашли опровержений. Кобринский ранее был членом федерального бюро партии «Яблоко».
Рабочая группа партии «Яблоко» заключила, что публикация о сексдомогательствах ученого Кобринского заслуживает доверия
Соавтор доклада, подготовленного по итогам проверки, Анна Боева написала в своем «Живом журнале», что опубликованные журналом «Холод» свидетельства систематических сексуальных отношений педагога со студентками не нашли опровержений. Кобринский ранее был членом федерального бюро партии «Яблоко».