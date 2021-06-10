Рабочая группа партии «Яблоко» заключила, что публикация о сексдомогательствах ученого Кобринского заслуживает доверия

Соавтор доклада, подготовленного по итогам проверки, Анна Боева написала в своем «Живом журнале», что опубликованные журналом «Холод» свидетельства систематических сексуальных отношений педагога со студентками не нашли опровержений. Кобринский ранее был членом федерального бюро партии «Яблоко».

