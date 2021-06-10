Сайт «Голос Америки» удалил публикацию, в которой говорилось возможном закрытии издания «Медуза»

В ней приводились слова гендиректора «Медузы» Галины Тимченко с виртуальной встречи в рамках Института Кеннана, где речь шла о потере части доходов после того, как «Медуза» получила статус иностранного агента. «Голос Америки» также внесен российскими властями в реестр иностранных агентов. В интервью «Эху Москвы» Галина Тимченко сказала, что ее неправильно перевели и подчеркнула, что «Медуза» не закрывается и будет работать.

