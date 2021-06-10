Производимый в Армении коньяк может сменить название на «бренди» после сделки с Евросоюзом – эксперт

Производимый в Армении коньяк может сменить название на «бренди» после сделки с Евросоюзом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор школы сомелье, исследователь алкоголя и посол коньяка Эркин Тузмухамедов.

«[Во Франции] это самый престижный и качественный напиток, что подтверждается строжайшим регламентом изготовления коньяка. Конечно же, французам неприятно, что какие-то нередко низкопробные напитки продаются и порочат светлое доброе имя коньяка. Евросоюз предложил компенсацию и помощь в разработке какого-то другого наименования. <...> Так как в Армении значительная часть напитках производится выдержанной не в бочках, а в цистернах на щипе, скорее всего, это будет называться «бренди», — сказал он.

По словам специалиста, коньяк, как и шампанское, являются географически охраняемыми наименованиями, права на которые принадлежат правительству Франции.

«Франция была первой страной, которая четко взялась и очень жестко отслеживает охрану своих географических наименований, это является частью интеллектуальной собственности, одной из разновидностей патентного договора. Использование на территории бывших стран Советского союза терминов «коньяк», и «шампанское», конечно же, никоим образом не вписывается в общую европейскую политику охраны географических наименований. На территории РФ этот термин тоже используется, здесь им предстоит побороться, это более сложная работа, чем с небольшой и не очень эффективной, с экономической точки зрения, Арменией», — заключил он.

Ранее Армения согласилась на предложение Европейского союза выкупить право на использование наименования «коньяк» за 3 миллиона евро. В постановлении армянского правительства говорится, что отказ от названия будет постепенным. Среди целей – помощь промышленности Армении. Теперь Ереван должен будет разработать новое наименование для армянского коньяка, его рекламу и продвижение на внутреннем и внешнем рынках.