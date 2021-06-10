Половина взрослых жителей Евросоюза получили хотя бы одну прививку от коронавируса

Это 185 миллионов человек, — следует из данных на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По доле привитых лидирует Мальта, там вакцинировано 68% населения, 66% в Исландии и почти 64% в Венгрии. Обе дозы вакцины получили в ЕС более 95 миллионов человек.

