Денис Проценко в эфире нашей радиостанции связал это с мутациями вируса. По его словам, проверенные методы лечения так называемого гипервоспаления уже не так успешны. Проценко призвал прививаться от коронавируса.
Главврач московской больницы в Коммунарке сообщил, что лечить осложнения из-за коронавируса стало сложнее
Денис Проценко в эфире нашей радиостанции связал это с мутациями вируса. По его словам, проверенные методы лечения так называемого гипервоспаления уже не так успешны. Проценко призвал прививаться от коронавируса.