Компания-оператор «Северного потока – 2» объявила, что строительство первой нитки газопровода технически завершено

В пресс-службе сказали, что сегодня уложенные со стороны России и Германии морские секции на дне Балтийского моря соединили между собой. Завтра трубу начнут заполнять газом. Ранее власти США отказались от введения санкций против компании-оператора газопровода, поскольку он практически достроен.

