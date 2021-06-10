Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве сейчас намного меньше 50 процентов – главврач ГКБ 40 Проценко

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве сейчас намного меньше 50 процентов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач ГКБ 40 Денис Проценко.

«Масочный режим у нас существует на уровне призывов. Проезжая по городу, проезжая места массового скопления, я не вижу большой приверженности жителей к масочному режиму. Прививка вас не защищает в ста процентах случаев от факта инфицирования, от факта контакта с вирусом. А масочный режим со сменой этой маски раз в три часа – это один из действенных методов. Во всяком случае, тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, он требует носить маски. [Сейчас популяционный иммунитет в Москве] глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать этим понятием оперировать», — сказал он.

Главврач отметил, что от коронавируса на данный момент не существует методов целенаправленного лечения коронавируса.

«Вся проблема в том, что – почему я повторяю все время слово «вакцинация» – вне зависимости от штаммов, к сожалению, направленной терапии при коронавирусной инфекции такой магической пилюли, к сожалению, нету. Мы научились бороться с осложнениями коронавирусной инфекции, но лечить целенаправленно этот вирус, к сожалению, пока мы не научились. Мы – это медики глобально всех стран и планеты», — подчеркнул он.

Число выявляемых случаев заражения в России последние несколько дней резко выросло и достигло максимумов с начала марта. За последние сутки положительный тест на коронавирус, согласно данным оперативного штаба, получили 11700 человек, при этом на протяжении многих недель уровень суточного прироста инфицированных редко поднимался заметно выше 9 тысяч. В Минздраве объясняют резкий рост заболеваемости тем, что люди не соблюдают меры безопасности.

Почти половина всех новых случаев инфицирования приходится на Москву – за день более 5200 новых заболевших. Как сообщается, это самое высокое значение с середины февраля.