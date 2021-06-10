Проценко: Разработанные за время пандемии методы терапии периодически не действуют на новых пациентов с коронавирусом

Разработанные за время пандемии методы терапии периодически не действуют на вновь поступивших пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач ГКБ 40 Денис Проценко.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии. Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем. Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь!», — сказал он.

Д.Проценко отметил, что прививка облегчает течение болезни.

«Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вакцинацию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции», — сказал он.

Число выявляемых случаев заражения в России последние несколько дней резко выросло и достигло максимумов с начала марта. За последние сутки положительный тест на коронавирус, согласно данным оперативного штаба, получили 11700 человек, при этом на протяжении многих недель уровень суточного прироста инфицированных редко поднимался заметно выше 9 тысяч. В Минздраве объясняют резкий рост заболеваемости тем, что люди не соблюдают меры безопасности.

Почти половина всех новых случаев инфицирования приходится на Москву – за день более 5200 новых заболевших. Как сообщается, это самое высокое значение с середины февраля.