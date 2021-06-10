Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Белоруссию от международной системы банковских платежей SWIFT

Помимо отключения свифта парламентарии предлагают запретить Белоруссии участие во всех международных соревнованиях и расширить секторальные экономические санкции. Бить предлагают по ключевым отраслям белорусской экономики – экспорту калИйных удобрений, нефтехимии, деревообработки и сталелитейной промышленности. По словам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, все они финансируют режим Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что эта резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и к исполнению Еврокомиссией не обязательна.

Санкции хотят расширить за инцидент с принудительной посадкой 23-го мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс. Его перехватили истребителем и заставили сесть с Минске из-за сообщения о якобы бомбе на борту, которое не подтвердилось. С борта сняли экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софию Сапегу. Обоих арестовали. В Евросоюзе назвали произошедшее актом воздушного пиратства. Европарламент призывает ввести против силовиков, причастных к задержанию Протасевича и Сапеги, а также судей, прокуроров и тех, кто занимается пропагандой новые персональные санкции.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом отключить от SWIFT и Россию – но только в случае, если та продолжит агрессию на Украине. Позже в Москве объявили, что прорабатывают альтернативные варианты на случай отключения, а в самой организации заверили, что сейчас вопрос об отключении России не рассматривается.