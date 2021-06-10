Городской суд Петербурга признал законным условный срок за нападение на силовика во время акции протеста

Прокуратура такой приговор сочла слишком мягким и пыталась его обжаловать.

Суд отказался отправлять в колонию-поселение петербуржца Кирилла Богданова, который во время одной из несогласованных акций протеста напал на силовиков. За это ему назначили полтора года условно, однако прокуратура с таким решением не согласилась. На ужесточении наказания настаивал также и один из потерпевших: по его мнению, действия Богданова циничны, поскольку он не уважает избранную народом власть. Впрочем, апелляционная инстанция поддержала суд и оставила в силе изначальный приговор. В то же время другому задержанному на акции в поддержку Алексея Навального суд в Петербурге вообще отменил штраф в 10 тысяч рублей, сообщает ОВД-инфо. Отмечается, что полицейские вычислили мужчину по камерам, после чего составили на него протокол об организации массового мероприятия. Тем не менее, адвокатам в суде удалось доказать, что место задержания, указанное в протоколе, не соответствует реальному.

Напомним, на время Чемпионата Европы по футболу, который начнется уже завтра, Смольный ввёл ограничения, в соответствии с которыми нужно согласовывать с властями все публичные мероприятия, включая одиночные пикеты.