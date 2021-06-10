Иски из-за увольнений за поддержку Алексея Навального подали более сорока бывших сотрудников московского метро

Об этом узнали «Открытые медиа». Издание ссылается на главу независимого профсоюза метрополитена Николая Гостева. Истцы требуют восстановить их на работе и возместить моральный ущерб, размер компенсаций варьируются от 30 до 100 тысяч рублей. В конце мая стало известно о массовом увольнении сотрудников структур столичного департамента транспорта, чьи имена, адреса и телефоны оказались в украденной базе данных сайта «Свободу Навальному».