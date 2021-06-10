Иски из-за увольнений за поддержку Алексея Навального подали более сорока бывших сотрудников московского метро

Об этом узнали «Открытые медиа». Издание ссылается на главу независимого профсоюза метрополитена Николая Гостева. Истцы требуют восстановить их на работе и возместить моральный ущерб, размер компенсаций варьируются от 30 до 100 тысяч рублей. В конце мая стало известно о массовом увольнении сотрудников структур столичного департамента транспорта, чьи имена, адреса и телефоны оказались в украденной базе данных сайта «Свободу Навальному».
2021-06-10T19:01:49+03:00
2021-06-10T19:01:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2852884-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:01, 10 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…