Гендиректор «Медузы»* Тимченко опровергла информацию о закрытии издания

Гендиректор «Медузы»* Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не давала интервью «Голосу Америки»*. Я разговаривала со специалистами, которые узнавали у меня, что произошло с «Медузой»* за тот месяц, с тех пор как нас объявили иностранным агентом. Я говорила по-английски, я допускаю, что, может быть, мой английский настолько плох, что слова «close» я не знаю, но вообще-то я его знаю. Если «Голос Америки»* не умеет слушать, не умеет пересказывать, то это вообще не мои проблемы. «Медуза»* не закрывается, «Медуза»* работает», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что основательница издания «Медуза»* Галина Тимченко объявила о закрытии проекта. Об этом сообщил «Голос Америки»* со ссылкой на выступление Г.Тимченко во время встречи в Институте Кеннана.

*Издания внесены Минюстом в список СМИ-иностранных агентов