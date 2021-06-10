Z Архив новостей новости
5 1 6 403
Эксклюзив Эха 18:39, 10 июня 2021

Гендиректор «Медузы»* Тимченко опровергла информацию о закрытии издания

Гендиректор «Медузы»* Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не давала интервью «Голосу Америки»*. Я разговаривала со специалистами, которые узнавали у меня, что произошло с «Медузой»* за тот месяц, с тех пор как нас объявили иностранным агентом. Я говорила по-английски, я допускаю, что, может быть, мой английский настолько плох, что слова «close» я не знаю, но вообще-то я его знаю. Если «Голос Америки»* не умеет слушать, не умеет пересказывать, то это вообще не мои проблемы. «Медуза»* не закрывается, «Медуза»* работает», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что основательница издания «Медуза»* Галина Тимченко объявила о закрытии проекта. Об этом сообщил «Голос Америки»* со ссылкой на выступление Г.Тимченко во время встречи в Институте Кеннана.

*Издания внесены Минюстом в список СМИ-иностранных агентов


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 201 6 5233 04.06
Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 5034 07.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Перечень различий Очень правильный получился закон, призванный наконец навести порядок в наших подуставших мозгах, а то — сколько можно было смешивать воедино Сталина и Гитлера?..

5 83 6 8464 14:09
Новости

УЕФА требует от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи На представленную ранее экипировку была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 98 6 11185
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 280 6 37946 06.06
Блоги

Николай Сванидзе журналист

За погромы Антисемит, даже среди антисемитов Романовых — тот ещё. При нем резко ужесточились гонения на евреев и, как следствие, — массовый приток еврейской молодёжи в революцию…

5 467 6 69210 06.06
Новости

Новые подробности появились в деле убитого полицейским под Новосибирском уроженца Азербайджана Его друзей подозревают в грабеже. Они арестованы…

5 41 6 51261
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 137 6 22774 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Роман Протасевич заявил, что признал вину по уголовному об организации беспорядков Роман Протасевич заявил, что признал вину по уголовному об организации беспорядков На опубликованной белорусским государственным телеканалом ОНТ видеозаписи оппозиционер говорит, что протесты в Минске летом прошлого года координировались через секретный чат…

5 196 6 33077 04.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 86 6 15116 08.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 70 6 12263 08.06
Новости

Христо Грозев: Расследование отравление писателя Быкова — это не последнее расследование попыток убийств По словам Грозева, еще не расследованы история с убийствами и отравлением в Москве или Питере…

5 35 6 6496
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 185 6 35336 07.06
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Советский Союз был во многих отношениях омерзителен. Но сейчас хуже…

5 56 6 12705 04.06
#слушать 01:49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 91 6 19400 09:32
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 157 6 35203 09.06

Популярное за неделю

Новости

Неверов сообщил о смерти депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу — сестры главы Минобороны РФ Ей было 68 лет…

6 25373
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ведем себя так, как будто мы не «Спутник» собираемся послать в Европу, а танки. А потом удивляемся, что на эти танки как-то косо смотрят и говорят: «Ну наверное не надо»...

5 92 6 80866 05.06
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 10 6 2976 04.06
Блоги

+ Речь Венедиктова вырезали из телеэфира Речь Венедиктова вырезали из телеэфира Выступление Алексея Венедиктова на деловом завтраке СБЕРа в рамках ПМЭФ перекрыли рекламой в трансляции канала Россия-24...

5 195 6 167897 04.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…

5 43 6 125265 05.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9143961
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4931343

Сегодня в эфире