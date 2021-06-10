Журналистов не пустили на заседание суда в Петербурге по делу видеоблогера Юрия Хованского

Сотрудники сослались на ограничения из-за коронавируса. Суд должен вынести меру пресечения, следствие сообщало, что попросит заключить Хованского под стражу. Его задержали накануне в качестве подозреваемого по уголовному делу об оправдании терроризма. Поводом стала песня со словами о теракте на Дубровке, которая была размещена на малоизвестном ютьюб-канале.
2021-06-10T18:34:26+03:00
2021-06-10T18:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 10 июня 2021
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