Журналистов не пустили на заседание суда в Петербурге по делу видеоблогера Юрия Хованского

Сотрудники сослались на ограничения из-за коронавируса. Суд должен вынести меру пресечения, следствие сообщало, что попросит заключить Хованского под стражу. Его задержали накануне в качестве подозреваемого по уголовному делу об оправдании терроризма. Поводом стала песня со словами о теракте на Дубровке, которая была размещена на малоизвестном ютьюб-канале.