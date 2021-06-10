Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису

В полуфинале она обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 7:5, 6:3. В решающем матче Павлюченкова сыграет с победительницей встречи Барборы Крейчиковой из Чехии и греческой теннисистки Марии Саккари. Последний раз представительница России участвовала в финале турнира Большого шлема в 2015 году, когда Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в Австралии.

