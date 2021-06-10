Заседание прошло в городе Валанс. Дамьена Тареля также лишили гражданских прав на три года, передает ТАСС, и на пять лет запретили владеть оружием. Таррель дал пощечину президенту, когда Макрон приехал в пригород Валанса.
Суд во Франции приговорил напавшего на президента Эммануэля Макрона к четырем месяцам тюрьмы
Заседание прошло в городе Валанс. Дамьена Тареля также лишили гражданских прав на три года, передает ТАСС, и на пять лет запретили владеть оружием. Таррель дал пощечину президенту, когда Макрон приехал в пригород Валанса.