Поправки внесены к законопроекту о деятельности таких организаций в России, среди авторов инициативы – Василий Пискарев и Андрей Альшевских. Как передает ТАСС, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня эту поправку поддержал.
Группа депутатов Госдумы предложила сажать на срок до пяти лет за финансирование нежелательных организаций
Поправки внесены к законопроекту о деятельности таких организаций в России, среди авторов инициативы – Василий Пискарев и Андрей Альшевских. Как передает ТАСС, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня эту поправку поддержал.