МИД Швейцарии объявил, что президенты России и США проведут встречу в Женеве на вилле Ла Гранж

Она находится в середине парка на берегу Женевского озера. Сейчас так размещена библиотека и проводятся экскурсии для туристов. В последние дни в парке проводятся работы по благоустройству, вилла закрыта для посетителей.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена намечена на 16 июня.

Жительница Женевы Татьяна Рогаченко в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что власти просят людей не посещать центр города.

По словам Рогаченко, никто не возмущается ограничительными мерами. Жители в основном относятся к происходящему спокойно.

