Жители России имели возможность наблюдать редкое астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение

Его можно было увидеть впервые с 1966 года.

Из трех типов затмений – кольцевое самое редкое. За столетие его наблюдают только 14 раз из 234, которые приходятся на частичное, когда Луна закрывает часть солнечного диска и полное, при котором звезда не видна совсем. При кольцевом лунная тень не может заслонить Солнце целиком, оставляя яркое огненное кольцо по окружности, но смотреть на эту красоту без темных очков, закопченого стекла или любого другого фильтра нельзя. Астрономы шутят, что у такого наблюдателя в жизни всего два шанса увидеть солнце – правым и левым глазом. На этот раз во всем великолепии затмение предстало перед северянами. Жителям поселка Чакурдах в Якутии, равно как и россиянам живущим на Чукотке и в Карелии повезло больше других, хотя частичное затмение было видно и в столицах. В Москве от глаз укрылась 16 процентов солнечного диска, а в Петербурге – почти 40. За рубежом затмение наблюдали жители Гренландии и Канады. Московский планетарий вел он-лайн трансляцию редкого явления, сопровождая ее лекцией с интересными историческими реминисценциями и подробностями, которую можно послушать и сейчас, после того, как Лунная тень перестала закрывать Солнце

Следующее кольцевое солнечное затмение состоится 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в том числе и на юге Европейской части России.