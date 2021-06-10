Прекратить выпуск новых партий напитка под названием «коньяк» Ереван обязуется к 2032-му году. До 2043-го у Армении будет время, чтобы полностью распродать запасы на международном рынке. На внутреннем отказ от бренда запланирован раньше – через 14 лет. Заодно предусмотрен и выкуп бренда «шампанское» — причем в намного более сжатые сроки. Под этим наименованием продажи прекратятся в течение двух на местном рынке и трех – за рубежом.

По сути, сорокаградусный напиток, полученный из виноградного дистиллята, называется бренди. А коньяком в Европе называют лишь одну из его разновидностей, произведенную строго по определенной технологии и только из винограда, выращенного в департаменте Шаранта французского региона Новая Аквитания. Аналогичная ситуация и с шампанским, нефранцузские версии которого могут иметь названия «просекко», «кава», просто «игристое» и тому подобные. В Евросоюзе создан специальный реестр для таких продуктов и алкогольных напитков – «Наименования, контролируемые по происхождению». Причем там регистрируют еду не только из стран ЕС – например, от Грузии там уже есть чурчхела, чача и мацони.

Выделенные Европой деньги, как ожидается, пойдут на плавный переход к новому названию — разработку нового бренда, его рекламу, стимулирование использования и на сохранение конкурентоспособности на традиционных рынках.

Соглашение о выкупе бренда заключено в рамках двустороннего договора Армении и Евросоюза «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» — его подписали еще в 2017-м, но полностью вступило в силу оно лишь с 1-го марта этого года.