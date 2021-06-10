Станцию петербургского метро «Зенит» открыли для пассажиров

Её запустили после ремонта, который шёл более года.

К открытию станцию «Зенит» украсили футбольными трофеями и оформили в фирменных цветах одноимённого футбольного клуба. Также там выставили копии медалей и победных кубков. Изначально станция должна была заработать три года назад к чемпионату мира по футболу. Однако после запуска на ней начались протечки, в вестибюле отвалилась плитка и перестали работать траволаторы. Для того, чтобы устранить замечания, станцию закрыли. В тестовом режиме объект заработал второго мая— перед чемпионским матчем петербургского футбольного клуба «Зенит» с московским «Локомотивом». Затем станцию переоформили и окончательно открыли для пассажиров. Работы завершили к началу чемпионата Европы по футболу. Часть матчей проведут на стадионе, который находится рядом со станцией.



Первая игра первенства пройдёт уже послезавтра. На «Газпром Арене» встретятся сборные России и Бельгии.