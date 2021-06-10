Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА по поводу формы национальной сборной на Чемпионате Европы

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций обязали убрать из экипировки лозунг «Героям слава!»: в организации его сочли политическим.

В футбольном руководстве Украины выразили надежду, что форму сборной в преддверие европейского первенства не придется менять. Глава украинской ассоциации Андрей Павелко аргументирует свою позицию тем, что дизайн экипировки уже был согласован заранее. Сам лозунг «Героям слава!», по его утверждениям, является традиционным футбольным приветствием украинских болельщиков. По словам Павелко, этим утром он срочно вылетел в Рим, где проводит переговоры с представителями УЕФА. Впрочем, и в футбольной ассоциации, и в офисе президента Украины выразили готовность уважать решение европейских чиновников, сообщает издание «Украинская правда».

В самом УЕФА ранее утверждали, что значение комбинации лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», нанесенную на форму украинской футбольной сборной, внимательно не рассматривали. Однако после внимательного изучения там сочли, что это сочетание имеет политическое и милитаристское значение.

Отклик «Героям слава!» был нанесен на внутренней стороне футболок сборной Украины, вместе с тем лозунг «Слава Украине!» на внешней стороне останется. Как и силуэт украинской территории на передней части формы с включенными в нее территориями Донецкой и Луганской области, а также Крыма, неподконтрольными Киеву. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в интервью «Эху» считает, что оставить эти очертания на футболках гораздо важнее.

Ранее с критикой экипировки сборной Украины по футболу выступали российские политики и чиновники. В частности, представитель МИДа Мария Захарова называла ее дизайн «отчаянной художественной акцией» со стороны Киева. Российский футбольный союз также обратил внимание на наличие лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!»; при этом, комментируя решение УЕФА оставить только одну из надписей, там сочли, что и с этими изменениями форма остается политизированной.

Лозунг «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» был принят в годы Второй мировой войны у украинских националистических организаций, которые, как считают ряд историков, сотрудничали с нацистской Германией. Во время событий на Украине зимой 2014 года эти возгласы получили распространение среди части общества как патриотические.