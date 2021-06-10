Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к «Эху Москвы»

В качестве ответчиков названы главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов и главный редактор сайта Виталий Рувинский. Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведения о том, что Пригожин является хозяином ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Бизнесмен требует удаления и опровержения данной информации. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сказал Интерфаксу, что готов к судебному разбирательству. Высказанные в прямом эфире слова, ставшие поводом для иска, являются его мнением. Венедиктов добавил, что не видит в своих высказываниях ничего умаляющего и задевающего честь и достоинство Пригожина.

