Возле здания администрации президента в Москве сегодня прошла встреча представителей левых сил с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.

Как сообщил «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, собравшиеся были возмущены давлением на оппозицию.

По словам Удальцова, по итогам встречи в администрации президента были переданы требования о прекращении репрессий.

