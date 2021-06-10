Возле здания администрации президента в Москве сегодня прошла встреча представителей левых сил с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.
Как сообщил «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, собравшиеся были возмущены давлением на оппозицию.
По словам Удальцова, по итогам встречи в администрации президента были переданы требования о прекращении репрессий.
Сегодня прошла встреча представителей левых сил с депутатами Госдумы от фракции КПРФ
Возле здания администрации президента в Москве сегодня прошла встреча представителей левых сил с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.