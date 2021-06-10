На Западе осудили решение Мосгорсуда о признании структур политика Алексея Навального экстремистскими

В МИДе Великобритании назвали это попыткой запретить подлинную политическую оппозицию. В США считают, что это решение ограничивает возможность противников власти участвовать в выборах. В заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса также содержится критика решения Верховного суда России о запрещении на территории страны Управленческого центра «Свидетелей Иеговы»* (запрещены в РФ). Именно на это обратила внимание официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, в России есть внутреннее законодательство, которое применяется точно так же, как и в других странах.

Адвокат Илья Новиков говорит, что дальнейшая судьба организаций, созданных Алексеем Навальным, пока неизвестна. Но при этом никто из их руководителей не заявлял о прекращении работы.

Новиков добавил, что защита скорее всего будет обжаловать решение суда.

Политолог Валерий Соловей считает, что каждый, кто причисляет себя к оппозиции, должен сам решить, как вести себя в новых условиях.

Валерий Соловей отметил, что сейчас надо определиться, как подходить к выборам.