Мэр Лиссабона публично извинился перед организаторами январского митинга в защиту Алексея Навального за «досадную бюрократическую ошибку», в результате которой в Посольство и МИД РФ были переданы личные данные проживающих в стране российских активистов.

«Это не должно было произойти, и я лично попросил прощения у подавших заявку на проведения митинга», — сказал в интервью каналу Эр-Тэ-Пэ глава столичного муниципалитета Фернанду Медина. Он также сообщил, что мэрия Лиссабона сделала выводы из создавшейся ситуации и уже в апреле апреля изменила процедуру уведомления, ограничив круг ведомств, которым сообщается о подобных мероприятиях, только Полицией общественной безопасности. Комментируя случившееся, обозреватель государственного телеканала напомнил, что с 2011 года уведомления о протестных митингах и манифестациях, проводимых перед государственными учреждениями, такими как здание парламента, прокуратуры или, в этом случае, иностранное посольство, помимо полиции, направляются также и в канцелярии этих ведомств. Для осуществления возможных контактов с проводящими мероприятие сообщаются также их имена, адреса и телефонные номера. Случайно обнаружив в коллективной электронной переписке, что к ее личным контактным данным теперь имеют доступ российские МИД и Посольство, одна из организаторов митинга в поддержку Навального в интервью Эр-Тэ-Пэ сказала, что при нынешнем законодательстве она опасается приезжать в Россию.

Будущие политические соперники мэра Лиссабона на предстоящих уже в этом году выборах в местные органы власти резко раскритиковали существовавшие до недавнего времени правила, назвав его самого, цитата, «сообщником путинской диктатуры в демократическом государстве». Представители консервативных и центристских сил потребовали от столичного мэра представить подробные объяснения на ближайшем заседании Ассамблеи Республики. Лидер фракции португальских коммунистов в парламенте, чья партия прошла через десятилетия преследований и репрессий режима Салазара, назвал произошедший инцидент «чрезвычайно серьезным» и потребовал проведения парламентского расследования.

Новость о передаче личных данных трех активистов, двое из которых являются гражданами Португальской Республики, занимает первые страницы местных газет. Некоторые наблюдатели не исключают возможной отставки мэра Лиссабона.