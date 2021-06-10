Всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют в последние дни в России, заметнее всего рост в Москве

Власти считают, что в этом виноваты сами граждане.

Число выявляемых случаев заражения в России последние несколько дней резко выросло и достигло максимумов с начала марта – за последние сутки положительный тест на коронавирус, согласно данным оперативного штаба, получили 11700 человек, при этом что до этого на протяжении многих недель уровень суточного прироста инфицированных редко поднимался заметно выше 9 тысяч. В Минздраве объясняют резкий рост заболеваемости тем, что люди не соблюдают меры безопасности – граждане не спешат ничего делать для профилактики. Об этом сказал глава министерства Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сейчас цель – формирование коллективного иммунитета, и добиться ее поможет вакцинация, а до этого момента принципиально важно, чтобы граждане соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

Почти половина всех новых случаев инфицирования приходится на Москву – за день более 5200 новых заболевших – это самое высокое значение с середины февраля.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Москвы не ожидали всплеска заболеваемости – в столице усиливают контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, кроме того в ближайшие дни планируется открыть еще несколько больниц. По словам столичного мэра Сергея Собянина, 10 тысяч коек сейчас заняты пациентами с коронавирусом. Градоначальник подчеркнул, что ситуация остается сложной, но ужесточать ограничения городская администрация не собирается, тем более не будут вводить карантин. В то же время в власти не исключают появления в Москве специальных зон для привитых. Так, например, ранее уже обсуждался вопрос о создании в столичных ресторанах так называемых «зон, свободных от коронавируса».

В стране уже полгода продолжается массовая вакцинация населения. Официальную статистику по привитым не публикуют, но по данным СМИ, хотя бы одну дозу «Спутника» получили около 10% населения, при этом темпы вакцинации ощутимо замедлились.

В РФ выявили 11 699 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 24 февраля. Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов сказал в эфире «Эха Москвы», что это связано с тем, что в России пока не выработался коллективный иммунитет.

«Всплеск числа заразившихся и возможный будущий рост связан с низким уровнем вакцинации, все еще недостаточно для коллективного иммунитета, относительно небольшим количеством числа переболевших и не соблюдением мер предосторожности: социального десантирования и т.д. Все это вместе создает среду для того, чтобы эпидемия продолжалась. И так как большая часть москвичей и россиян еще не болело коронавирусом, то, конечно же, они переболеют, если не вакцинируются», — сказал он. К.Северинов добавил, что у нас пока нет достаточной диагностики, чтобы понять влияют ли чужеродные штаммы на увеличение заболеваемости.

«Влияют ли какие-то чужеродные штаммы на эпидемиологический процесс в России, и вытесняют ли они прежние, тут необходимо иметь систему геномной диагностики коронавируса, которая показывала бы как вирус, полученный от конкретных заболевших людей, меняется с точки зрения своего генома. Так как в России такого рода исследования технически нет возможности производить, то и говорить на эту тему бессмысленно». – отметил он.

Финансист Андрей Мовчан в эфире «Эха» сказал, что власти России не вводят жестких ограничительных мер ради спасения экономики. Правительство России рапортует, что в стране производится более 20 препаратов для лечения коронавируса. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, есть необходимый резерв антиковидной продукции на случай ухудшения ситуации. Меры, которые принимались российскими властями во время пандемии, позволили удержать неизбежное замедление экономики в уверенных границах, — считает премьер Михаил Мишустин. По словам Мишустина, экономика и промышленность России сейчас активно восстанавливаются.