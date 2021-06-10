Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере пробилась в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, в полуфинальном матче обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Во втором полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют чешка Барбора Крейчикова и гречанка Мария Саккари (17-я сеяная).