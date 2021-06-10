Рост зараженных коронавирусом связан с тем, что в России пока не выработался коллективный иммунитет – эксперт

В РФ выявили 11 699 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 24 февраля. Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов сказал в эфире «Эха Москвы», что это связано с тем, что в России пока не выработался коллективный иммунитет.

«Всплеск числа заразившихся и возможный будущий рост связан с низким уровнем вакцинации, все еще недостаточно для коллективного иммунитета, относительно небольшим количеством числа переболевших и не соблюдением мер предосторожности: социального десантирования и т.д. Все это вместе создает среду для того, чтобы эпидемия продолжалась. И так как большая часть москвичей и россиян еще не болело коронавирусом, то, конечно же, они переболеют, если не вакцинируются», — сказал он.

К.Северинов добавил, что у нас пока нет достаточной диагностики, чтобы понять влияют ли чужеродные штаммы на увеличение заболеваемости.

«Влияют ли какие-то чужеродные штаммы на эпидемиологический процесс в России, и вытесняют ли они прежние, тут необходимо иметь систему геномной диагностики коронавируса, которая показывала бы как вирус, полученный от конкретных заболевших людей, меняется с точки зрения своего генома. Так как в России такого рода исследования технически нет возможности производить, то и говорить на эту тему бессмысленно». – отметил он.