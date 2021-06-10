Супруга мексиканского наркобарона Эль Чапо, арестованная в США по обвинению в пособничестве мужу, должна признать вину

Супруга мексиканского наркобарона Эль Чапо, арестованная в США по обвинению в пособничестве мультимиллиардному наркобизнесу мужа, сегодня должна признать вину — 31-летняя Эмма Коронел Аиспуро предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне.

Эмма Коронель Аиспуро, Супруга бывшего лидера самого могущественного наркокартеля в мире Синалоа Хоакина Гузмана Лоэры, по кличке Эль Чапо (коротышка), была арестована в международном аэропорту Даллеса в Вирджинии в феврале этого года по итогам почти двухлетнего расследования американский властей. Королева красоты и дочь ближайшего партнера Эль Чапо по наркобизнесу, Эмма Аиспуро вышла замуж за Гусмана в 18 лет. К тому моменту Эль Чапо уже был арестован и сбежал из мексиканской тюрьмы в первый раз. Власти США обвинили Эмму Аиспуро в соучастии в наркотраффике мужа и в том, что она помогала Эль Чапо бежать из тюрьмы в 2014-м и готовила его третий побег, пока наркобарона не экстрадировали в США в 2019-м, где суд приговорил Гузмана к пожизненному заключению в самой строгой тюрьме в США в Колорадо. По данным прессы, сделка с правосудием, на признание вины в рамках которой пошла Эмма Коронель Аиспуро, не требует от нее дачи показаний на соучастников Эль Чапо, родственников и бизнес-партнеров.

Как ожидается, прокуроры затребуют для гражданки США и Мексики Эммы Коронель Аиспуро, гораздо меньшее, чем грозившие ей 10 лет лишения свободы, наказание.