В Москве, как сообщает источник Интерфакса, прошли обыски в нескольких отделах службы судебных приставов

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17:05, 10 июня 2021
В Москве, как сообщает источник «Интерфакс», прошли обыски в нескольких отделах службы судебных приставов Это связано с делом о мошенничестве, которое возбудили по жалобе родственников умершего. Они обнаружили, что с его банковского счета пропали деньги. Выяснилось, что их сняли по поддельному исполнительному листу.
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