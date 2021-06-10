Голикова: Россия должна свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций

Россия должна свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия производит 21 из 28 рекомендуемых для лечения ковида препаратов, добавила Голикова
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Россия должна свести к минимуму зависимость от импорта готовых лекарств и фармацевтических субстанций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия производит 21 из 28 рекомендуемых для лечения ковида препаратов, добавила Голикова
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…