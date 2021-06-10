Соратники Навального объявили о фальсификациях в его медицинских документах после прошлогоднего отравления

Подделку нашли, когда удалось добиться от омской больницы официальной выдачи медкарты Навального – в декабре прошлого года. За месяц до этого юристы Иван Жданов и Вячеслав Гимади посещали ту же больницу и смогли снять копии той же медкарты – убедив сотрудников архива, что это согласовано с их начальством.

Сравнив эти копии с тем, что им выдали спустя месяц, сторонники оппозиционера обнаружили, что часть данных оттуда просто изъяли. В том числе – ключевой биохимический анализ крови в лаборатории имени Склифосовского в Москве, куда пробы биоматериалов доставили, уже когда Навального увезли в Берлин. По результатам этого анализа, содержание фермента холинэстераза в крови политика ниже минимального порога почти в 10 раз.

В сочетании с другими симптомами, описанными в карте, по мнению опрошенных оппозиционерами врачей, это со 100-процентной уверенностью позволяет говорить именно об отравлении веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым и принадлежит химическое оружие класса «Новичок».

Навальному стало плохо в августе 2020-го на борту рейса Томск-Москва, политик впал в кому. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, местные врачи настаивали на диагнозе «нарушение обмена веществ». После того, как Навального удалось перевезти на лечение в Германию, в анализах нашли следы «Новичка».