Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на него подал в суд бизнесмен Евгений Пригожин

Как написал Венедиктов в своем телеграм-канале, поводом стало то, что он в прямом эфире назвал его «хозяином ЧВК «Вагнер». Речь идет о неофициальном вооруженном формировании, которое, по данным СМИ, действовало на территории Украины, Сирии, Ливии. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд», иск подан в Пресненский районный суд Москвы. Пригожин требует признать несоответствующей действительности фразу о том, что он является хозяином ЧВК «Вагнера» и в случае неудаления этой информации установить штраф в размере 200 тысяч рублей и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда. Алексей Венедиктов сказал Интерфаксу, что готов к суду и не видит в своих высказываниях ничего умаляющего или задевающего честь и достоинство бизнесмена.
2021-06-10T16:51:33+03:00
2021-06-10T16:53:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2852776-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:51, 10 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…