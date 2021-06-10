Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на него подал в суд бизнесмен Евгений Пригожин

Как написал Венедиктов в своем телеграм-канале, поводом стало то, что он в прямом эфире назвал его «хозяином ЧВК «Вагнер». Речь идет о неофициальном вооруженном формировании, которое, по данным СМИ, действовало на территории Украины, Сирии, Ливии. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд», иск подан в Пресненский районный суд Москвы. Пригожин требует признать несоответствующей действительности фразу о том, что он является хозяином ЧВК «Вагнера» и в случае неудаления этой информации установить штраф в размере 200 тысяч рублей и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда. Алексей Венедиктов сказал Интерфаксу, что готов к суду и не видит в своих высказываниях ничего умаляющего или задевающего честь и достоинство бизнесмена.