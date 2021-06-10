В Грузии простились с известным художником, писателем, сценаристом и режиссером Резо Габриадзе

Сегодня его похоронили в Мтацминдском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси, — передает ТАСС. До этого гражданская панихида прошла в тбилисском театре марионеток, созданном Габриадзе. Проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Резо Габриадзе написал сценарии к фильмам Георгия Данелии «Не горюй!», «Мимино» и «Кин-дза-дза».

