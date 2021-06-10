Правительство Армении, как передает РИА Новости, одобрило соглашение с ЕС об отказе от наименования «коньяк»

Евросоюз намерен выкупить право на его использование за 3 миллиона евро. Реализуемая с ЕС программа подразумевает новое наименование для армянского коньяка, его реклама и маркетинг на внутренних и внешних рынках. Проект реализуется в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.
2021-06-10T16:32:19+03:00
2021-06-10T16:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 июня 2021
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