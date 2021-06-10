Правительство Армении, как передает РИА Новости, одобрило соглашение с ЕС об отказе от наименования «коньяк»

Евросоюз намерен выкупить право на его использование за 3 миллиона евро. Реализуемая с ЕС программа подразумевает новое наименование для армянского коньяка, его реклама и маркетинг на внутренних и внешних рынках. Проект реализуется в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.