Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что облет Белоруссии авиакомпаниями ЕС несет экологические риски

По ее словам, это ежедневно обходится в дополнительные почти 80 тонн топлива и приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день, — передает Интерфакс. Европейские авиакомпании стали летать в обход Белоруссии после того, как власти страны использовали истребитель для посадки пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. На его борту был летешвий из Афин в Вильнюс бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Белорусские силовики его задержали.

