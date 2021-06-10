В Зюзинский районный суд Москвы поступило дело в отношении журналиста Юрия Дудя

Ему вменяют пропаганду наркотиков в интернете, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда. По этой статье Юрию Дудю может грозить штраф до полутора миллиона рублей. В полицию обратилась «Лига безопасного интернета». Поводом стали интервью Юрия Дудя с видеоблогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном.

